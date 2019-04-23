Прем'єр Угорщини написав Зеленському лист
"Дозвольте мені привітати вас із вашою великою перемогою на президентських виборах в Україні", – написав Віктор Орбан у листі до Зеленського, текст якого у вівторок вранці оприлюднила прес-служба угорського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".
Уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин, підкреслив він.
"Я розраховую на це, і розраховую на співпрацю з вами. Бажаю вам всіляких успіхів у вашій відповідальній роботі", – підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.
Між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.
Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.
Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".
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