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Прем'єр Угорщини написав Зеленському лист

Він підкреслив, що уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах та зазначив, що розраховує на співпрацю.
Прем Фото: reuters.com

"Дозвольте мені привітати вас із вашою великою перемогою на президентських виборах в Україні", – написав Віктор Орбан у листі до Зеленського, текст якого у вівторок вранці оприлюднила прес-служба угорського прем'єра, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Угорщини продовжить роботу над розвитком українсько-угорських відносин, підкреслив він.

"Я розраховую на це, і розраховую на співпрацю з вами. Бажаю вам всіляких успіхів у вашій відповідальній роботі", – підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.

Між Україною та Угорщиною напружені відносини у зв’язку із суперечкою довкола мови освіти угорської меншини.

Раніше, Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".

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23 04 2019 12:33
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