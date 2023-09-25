Прем'єр Угорщини Орбан виставив умови Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не підтримає позицію України на жодному міжнародному форумі доти, доки Київ не поверне права закарпатським угорцям.
Про це повідомляє msn.com з посиланням на Reuters.
"Україна кілька років пригнічує угорські школи, вони хочуть переробити їх в українські школи або, якщо не вийде, закрити. Угорський уряд на кожному міжнародному форумі виборює права закарпатських угорців, особливо дітей", — пояснив Орбан журналістам.
Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме євроінтеграцію України до того часу, "поки не буде вирішено проблему з правами закарпатських угорців".