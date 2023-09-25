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Прем'єр Угорщини Орбан виставив умови Україні

25 вересня 2023, 16:35
Прем'єр Угорщини Орбан виставив умови Україні
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Політик вимагає повернення прав закарпатським угорцям

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна не підтримає позицію України на жодному міжнародному форумі доти, доки Київ не поверне права закарпатським угорцям.

Про це повідомляє msn.com з посиланням на Reuters.

"Україна кілька років пригнічує угорські школи, вони хочуть переробити їх в українські школи або, якщо не вийде, закрити. Угорський уряд на кожному міжнародному форумі виборює права закарпатських угорців, особливо дітей", — пояснив Орбан журналістам.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме євроінтеграцію України до того часу, "поки не буде вирішено проблему з правами закарпатських угорців".

 

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