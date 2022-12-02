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ПОЛІТИКА

Прем’єр Угорщини Орбан знову виступає проти допомоги ЄС Україні

02 грудня 2022, 19:10
Прем’єр Угорщини Орбан знову виступає проти допомоги ЄС Україні
Антикор
Цього тижня Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування уряду Орбана на суму понад 13 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина буде проти того, щоб Євросоюз вилучив спільну позику для фінансування своєї допомоги Україні, передає Bloomberg,

Натомість Угорщина підтримує країни-члени ЄС, які спрямовують гроші в Україну на двосторонній основі, сказав угорський прем'єр державному радіо в п’ятницю. Орбан також знову заявив, що виступає проти глобального мінімального корпоративного податку, який він назвав "вбивцею робочих місць".

Раніше міністр Кабінету міністрів Угорщини Гергелі Гульяс заявив, що ЄС навіть не обговорює взяття нової позики, і сказав, що Угорщина може бути відкритою для підтримки спільної допомоги Європейського Союзу із уже існуючих спільних фінансових ресурсів.

Цього тижня Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування уряду Орбана на суму понад 13 мільярдів доларів через проблеми з верховенством права.


ЄСУгорщинадопомога УкраїніОрбан

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