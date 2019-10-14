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Прем’єр відвідав концерт, де виступили "Кому вниз" і "Сокира Перуна"

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук відвідав благодійний концерт для ветеранів бойових дій на Донбасі Veterans strong party, де, зокрема, виступили рок-гурти "Кому вниз" і "Сокира Перуна". Свого часу останній називали головним українським скінхед-гуртом.
Прем’єр відвідав концерт, де виступили "Кому вниз" і "Сокира Перуна"

Фотографію Гончарука, який вийшов на сцену, щоб привітати ветеранів з Днем захисника України опублікував лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась у Telegram-каналі, передає "Громадське".

Захід проходив у київському Docker pub. Вхід коштував 100 гривень, зібрані гроші організатори обіцяли передати Київському військовому госпіталю.
 
За інформацією на Facebook-сторінці заходу, концерт проводився за підтримки "Руху ветеранів України" та політичної організації "Гідність нації" та Міністерства у справах ветеранів.
 
Водночас Карась зазначив, що концерт організував його соратник Андрій Медведько для "Руху ветеранів України". Зазначимо, що Медведько є одним з підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
 
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв оголосити конкурс на держсекретаря Міністерства охорони здоров'я після того, як звільнення з цієї посади Артема Янчука розкритикувала ексміністр Уляна Супрун.
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14 10 2019 13:00
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