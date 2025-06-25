Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту

Заарештовано архієпископа

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту "кримінальним духовенством".

Про це він написав у Facebook.

"Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади", – йдеться у заяві.

Слідчий комітет Вірменії повідомив, що опозиційний рух "Священна боротьба" готував терористичні акти та дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади в країні. За даними правоохоронців, лідер руху разом із спільниками нібито завербували понад тисячу осіб – переважно колишніх військовослужбовців і поліцейських – для блокування автошляхів, провокування насильства серед населення та відключення інтернету з метою дестабілізації ситуації в державі.