Прем'єр Вірменії заявив про спробу держперевороту
25 червня 2025, 18:29
Нікол Пашинян Фото: з вільних джерел
Заарештовано архієпископа
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронці запобігли спробі державного перевороту "кримінальним духовенством".
Про це він написав у Facebook.
"Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади", – йдеться у заяві.
Слідчий комітет Вірменії повідомив, що опозиційний рух "Священна боротьба" готував терористичні акти та дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади в країні. За даними правоохоронців, лідер руху разом із спільниками нібито завербували понад тисячу осіб – переважно колишніх військовослужбовців і поліцейських – для блокування автошляхів, провокування насильства серед населення та відключення інтернету з метою дестабілізації ситуації в державі.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі та процесуальні дії. Лідера руху, ім’я якого офіційно не розголошується, заарештовано.
Водночас, за інформацією вірменської служби "Радіо Свобода", йдеться про архієпископа Баграта Галстаняна – активного учасника протестів 2024 року, під час яких вимагали відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.