Прем'єр Японії підкреслив на необхідності надалі підтримувати Україну

Саміт G7 має відбутися в травні у Хіросімі, стане нагодою продемонструвати рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

Таку думку висловив Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

Передає NHK.

На церемонії випуску Національної академії оборони у місті Йокосука, що поблизу Токіо, Кішіда розповів про свій нещодавній візит в Україну.

"Він заявив, що бачив злочини російської агресії на власні очі та відновив рішучість якнайшвидше припинити агресію", - йдеться в матеріалі.

Прем’єр-міністр Японії додав, що Японія та інші країни мають і надалі підтримувати Україну, твердо впроваджувати санкції проти росії та підтримувати світовий порядок, заснований на верховенстві права.

Японія головує у G7 цього року. За словами Кішіди, він скерує групу до єдності в демонстрації своїх зобов'язань на саміті в Хіросімі.