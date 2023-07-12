Прем'єр Японії пообіцяв Україні зброю проти безпілотників
Японія серед іншої оборонної допомоги надасть Україні систему виявлення безпілотників.
Про це під час виступу на саміті НАТО заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, пише Nippon.com.
Посилаючись на угоду G7 на травневому саміті під головуванням Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення вільного та відкритого міжнародного порядку.
Кішіда також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв'язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією.