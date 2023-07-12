Прем'єр Японії пообіцяв Україні зброю проти безпілотників

У своїй промові Кішіда зазначив, що міжнародна спільнота перебуває на історичному повороті.

Японія серед іншої оборонної допомоги надасть Україні систему виявлення безпілотників.

Про це під час виступу на саміті НАТО заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, пише Nippon.com.

Посилаючись на угоду G7 на травневому саміті під головуванням Японії щодо рішучої протидії будь-яким одностороннім спробам змінити статус-кво силою, він пообіцяв, що Японія й надалі посилюватиме співпрацю з іншими країнами для підтримки та зміцнення вільного та відкритого міжнародного порядку.

Кішіда також зазначив, що безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні. Він висловив свою рішучість працювати над зміцненням зв'язків між НАТО та його чотирма партнерами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Японією, Південною Кореєю, Австралією та Новою Зеландією.