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Прем'єр Японії зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Литві – ЗМІ

10 липня 2023, 19:45
Прем'єр Японії зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО у Литві – ЗМІ
Володимир Зеленський
Говоритимуть, зокрема, про підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО у литовському Вільнюсі.

Про це повідомляє японське видання Kyoto з посиланням на джерела в уряді.

За даними джерел, під час переговорів із Зеленським Кішида, як очікується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки, зруйнованих через російське вторгнення.

"Токіо має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке обрушилося на північно-східну частину Японії", – йдеться в повідомленні.

 
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