Прем'єра Словенії звинувачують у корупційному злочині

Сам прем'єр відкидає усі звинувачення.

Поліція Словенії у вівторок, 15 жовтня, подала кримінальну скаргу проти прем'єр-міністра країни Роберта Голоба за звинуваченням у “втручанні у справи поліції”.

Про це повідомляє Politico.

Скарга, подана до Спеціалізованої прокуратури країни, ґрунтується на заявах колишнього міністра внутрішніх справ Тетяни Бобнар і колишнього тимчасового виконувача обов'язків начальника поліції Боштяна Ліндава про неправомірний політичний тиск з боку Голоба на Міністерство внутрішніх справ і поліцію.

Хоча точний характер злочину, про який йдеться у заяві, не був оприлюднений, як пишуть словенські ЗМІ, Голоба звинувачують у "скоєнні корупційного злочину".

У середу, 16 жовтня, Голоб відкинув ці звинувачення й назвав “дивним” той факт, що поліція подала на нього заяву.

"Насправді йдеться не про втручання в роботу поліції, а про політичну боротьбу, яку Тетяна Бобнар веде з моменту своєї відставки два роки тому. Це слово проти слова двох політиків, і, як на мене, дуже дивно, що ми сьогодні говоримо про те, що з цього приводу подано заяву в поліцію", - сказав Голоб.

"Я сам вірю в верховенство права і тому буду відповідати на всі звинувачення і відкидати їх у правовому полі", - додав він.

Бобнар, яка зараз працює радником президента Словенії, подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ у грудні 2022 року, звинувативши Голоба у політичному тиску на неї з метою вплинути на кадрові рішення в поліції, пов'язані з його відмовою продовжити термін перебування Ліндава на посаді начальника поліції.

Кримінальна скарга стала результатом дворічного розслідування, яке поліція проводила за заявами Бобнар. Спеціалізована державна прокуратура тепер може подати пряме обвинувачення, вимагати судового розслідування, в ході якого будуть шукати додаткові докази, або відхилити скаргу.

Раніше Голоб опинився в центрі скандалу через звинувачення у втручанні в процес затримання російських шпигунів у листопаді 2022 року. ЗМІ писали, що початкова дата затримання підозрюваних у шпигунстві на користь росії була запланована наступного дня після важливого референдуму, а Голоб не хотів, аби ця справа затьмарила успіх уряду.