Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єра Словенії звинувачують у корупційному злочині

16 жовтня 2024, 18:32
Прем'єра Словенії звинувачують у корупційному злочині
Instagram-сторінка політика
Сам прем'єр відкидає усі звинувачення.

Поліція Словенії у вівторок, 15 жовтня, подала кримінальну скаргу проти прем'єр-міністра країни Роберта Голоба за звинуваченням у “втручанні у справи поліції”.

Про це повідомляє Politico.

Скарга, подана до Спеціалізованої прокуратури країни, ґрунтується на заявах колишнього міністра внутрішніх справ Тетяни Бобнар і колишнього тимчасового виконувача обов'язків начальника поліції Боштяна Ліндава про неправомірний політичний тиск з боку Голоба на Міністерство внутрішніх справ і поліцію. 

Хоча точний характер злочину, про який йдеться у заяві, не був оприлюднений, як пишуть словенські ЗМІ, Голоба звинувачують у "скоєнні корупційного злочину".

У середу, 16 жовтня, Голоб відкинув ці звинувачення й назвав “дивним” той факт, що поліція подала на нього заяву.

"Насправді йдеться не про втручання в роботу поліції, а про політичну боротьбу, яку Тетяна Бобнар веде з моменту своєї відставки два роки тому. Це слово проти слова двох політиків, і, як на мене, дуже дивно, що ми сьогодні говоримо про те, що з цього приводу подано заяву в поліцію", - сказав Голоб.

"Я сам вірю в верховенство права і тому буду відповідати на всі звинувачення і відкидати їх у правовому полі", - додав він.

Бобнар, яка зараз працює радником президента Словенії, подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ у грудні 2022 року, звинувативши Голоба у політичному тиску на неї з метою вплинути на кадрові рішення в поліції, пов'язані з його відмовою продовжити термін перебування Ліндава на посаді начальника поліції.

Кримінальна скарга стала результатом дворічного розслідування, яке поліція проводила за заявами Бобнар. Спеціалізована державна прокуратура тепер може подати пряме обвинувачення, вимагати судового розслідування, в ході якого будуть шукати додаткові докази, або відхилити скаргу.

Раніше Голоб опинився в центрі скандалу через звинувачення у втручанні в процес затримання російських шпигунів у листопаді 2022 року. ЗМІ писали, що початкова дата затримання підозрюваних у шпигунстві на користь росії була запланована наступного дня після важливого референдуму, а Голоб не хотів, аби ця справа затьмарила успіх уряду.

Словеніякорупція

Останні матеріали

Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Політика
Палає майже скрізь. Німецька секретна служба попереджає про загрозу від росії – t-online
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 16:43
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Політика
Чи готові американці поставити хрест на Україні? Всі ці розмови про припинення війни в Україні шляхом переговорів розраховані переважно на американців – Роберт Каган
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 12:46
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Політика
Перемога України. Підготовка до 2025 року і що для цього потрібно – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 жовтня 2024, 08:06
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється