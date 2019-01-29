Прем’єрів Македонії і Греції висунули на Нобелівську премію миру
У понеділок Заєв отримав листа від нобелівської лауреатки 2015 року Уідед Бушамаї з Тунісу, яка повідомила, що направила листа у комітет Нобелівської премії миру та висунула Заєва і Ципраса у кандидати для отримання премії, повідомляє Radio Slobodna Evropa.
Бушамаї підкреслила, що Преспанська угода про перейменування колишньої югославської республіки є моделлю мирного і конструктивного вирішення конфлікту між двома сусідніми країнами, яка може слугувати прикладом для Балкан і інших регіонів.
Вона зазначила, що Преспанська угода продемонструвала: переговори, позитивна енергія, рішучість і почуття добросусідства є вирішальними для вирішення всіх питань, незважаючи на "тиск націоналістів з обох сторін".
Нагадаємо, парламенти Греції та Македонії ратифікували угоду про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.
В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.
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