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Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі загарбницьких інтересів США

30 березня 2025, 14:57
Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі загарбницьких інтересів США
Wikipedia
Фредеріксен вирушить до Гренландії для зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наступного тижня планує відвідати Гренландію, щоб зміцнити зв'язки між країнами на тлі загарбницьких інтересів США.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву в офісу прем'єрки.
 
2 квітня Метте Фредеріксен розпочне триденний візит на арктичний острів, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та членами коаліційного уряду.
 
Головною метою Фредеріксен є зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги, викликаної заявами США щодо стратегічного значення острова. 
 
"Я із глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і політики справляються з великим тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності", – зазначає Фредеріксен.
СШАДаніяГренландіявійна в Україні

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