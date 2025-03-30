Прем’єрка Данії їде до Гренландії на тлі загарбницьких інтересів США

Фредеріксен вирушить до Гренландії для зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наступного тижня планує відвідати Гренландію, щоб зміцнити зв'язки між країнами на тлі загарбницьких інтересів США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву в офісу прем'єрки.

2 квітня Метте Фредеріксен розпочне триденний візит на арктичний острів, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та членами коаліційного уряду.

Головною метою Фредеріксен є зміцнення зв’язків між двома країнами на тлі геополітичної напруги, викликаної заявами США щодо стратегічного значення острова.

"Я із глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і політики справляються з великим тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності", – зазначає Фредеріксен.