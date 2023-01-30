Прем'єрка Данії обговорила з президентом України танки для України

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен обговорили питання постачання танків для України.

"Тема танків – важлива", - заявила пані Фредеріксен на спільній із Зеленським пресконференції 30 січня.

"Від початку цієї війни Данія каже, що буде підтримувати Україну, чим потрібно. Я думаю, що ми довели багатьма справами, що ми дійсно справжній друг України. Звичайно, танки – це те, що ми сьогодні обговорювали", - сказала прем'єрка Данії.

Вона зазначила, що її держава передала Україні артилерійські системи, але "танки потрібні також".

"Я дякую Данії за суттєву допомогу в посиленні нашої артилерії, зокрема за фундаментальне рішення щодо постачання гаубиць Caesar. Також дякую особисто пані Премʼєр-міністру та віце-премʼєр-міністру – міністру оборони за готовність Данії долучитися до нашої танкової коаліції", – заявив Зеленський.

Сьогодні президент України разом з прем’єр-міністеркою Данії відвідали Одещину та Миколаївщину, зокрема Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.