Прем'єрка Данії підтримала прагнення гренландців зберегти незалежність

Згідно з новим опитуванням, 85% населення самокерованої данської території виступають проти ідеї приєднання до США.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила вдоволення після того, як опитування показало, що переважна більшість гренландців не хочуть бути частиною Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з новим опитуванням, 85% населення самокерованої данської території виступають проти ідеї приєднання до США.

Опитування також показало, що лише 8% гренландців прийняли б американське громадянство, якби їм довелося обирати між данським та американським паспортом.

"Я щаслива, якщо це опитування є вираженням того, що багато гренландців зможуть побачити продовження тісної співпраці з Данією", – сказала Фредеріксен у вівторок. Опитування було проведене дослідницькою компанією Verian для національної газети Sermitsiaq в Гренландії та видання Berlingske в Данії.

Новий президент США Дональд Трамп назвав набуття права власності на арктичний острів "абсолютною необхідністю" і відмовився виключити використання військової сили або економічного примусу для цього.

У той час як Фредеріксен сподівається поглибити зв'язки з Гренландією, яка є данською територією з 1953 року і колонією задовго до цього, прем'єр-міністр острова Муте Егеде закликав до незалежності від Данії, натякаючи на проведення референдуму цього року у своєму новорічному зверненні.

"Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", – сказав він журналістам раніше цього місяця.

7 січня Трамп не виключив можливість використання «військового або економічного примусу» для завоювання Панамського каналу та Гренландії. Натомість влада Гренландії та Панами відкидає ідею Трампа про приєднання до США.

За даними газети The Washington Post, ідеї щодо Гренландії, Панамського каналу і заяви про Канаду як 51-й штат, імовірно, пов’язані з політикою Трампа щодо протистояння росії та Китаю.