Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єрка Данії підтримала прагнення гренландців зберегти незалежність

29 січня 2025, 14:23
Прем'єрка Данії підтримала прагнення гренландців зберегти незалежність
Wikipedia
Згідно з новим опитуванням, 85% населення самокерованої данської території виступають проти ідеї приєднання до США.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила вдоволення після того, як опитування показало, що переважна більшість гренландців не хочуть бути частиною Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Politico.

Згідно з новим опитуванням, 85% населення самокерованої данської території виступають проти ідеї приєднання до США.

Опитування також показало, що лише 8% гренландців прийняли б американське громадянство, якби їм довелося обирати між данським та американським паспортом.

"Я щаслива, якщо це опитування є вираженням того, що багато гренландців зможуть побачити продовження тісної співпраці з Данією", – сказала Фредеріксен у вівторок. Опитування було проведене дослідницькою компанією Verian для національної газети Sermitsiaq в Гренландії та видання Berlingske в Данії.

Новий президент США Дональд Трамп назвав набуття права власності на арктичний острів "абсолютною необхідністю" і відмовився виключити використання військової сили або економічного примусу для цього.

У той час як Фредеріксен сподівається поглибити зв'язки з Гренландією, яка є данською територією з 1953 року і колонією задовго до цього, прем'єр-міністр острова Муте Егеде закликав до незалежності від Данії, натякаючи на проведення референдуму цього року у своєму новорічному зверненні.

"Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", – сказав він журналістам раніше цього місяця.

7 січня Трамп не виключив можливість використання «військового або економічного примусу» для завоювання Панамського каналу та Гренландії. Натомість влада Гренландії та Панами відкидає ідею Трампа про приєднання до США.

За даними газети The Washington Post, ідеї щодо Гренландії, Панамського каналу і заяви про Канаду як 51-й штат, імовірно, пов’язані з політикою Трампа щодо протистояння росії та Китаю.

незалежністьДональд ТрампДаніяГренландіяМетте Фредеріксен

Останні матеріали

Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється