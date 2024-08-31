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Прем'єрка Данії розповіла про "дискусії" в ЄС щодо України

31 серпня 2024, 20:33
Прем'єрка Данії розповіла про
Фото: з вільного доступу
Фредеріксен переконана, що перемога росії означатиме поразку Заходу.
російсько-українська війна повинна закінчитися перемогою України. Альтернативні варіанти стануть поразкою Заходу.
 
Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі.
 
На її думку, перемога України – це "неминучий розвиток" подій.
 
"Немає альтернативи перемозі України у війні. Тому що якщо переможе Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка.
 
За словами Фредеріксен, в Європі сформувався майже консенсус щодо необхідності подальшої підтримки Україні.
 
"Іноді у нас виникають внутрішні дискусії... Але 26 проти одного", - наголосила очільниця уряду Данії.

 

Даніявійна в Українівступ ЄСросія окупанти

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