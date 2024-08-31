Прем'єрка Данії розповіла про "дискусії" в ЄС щодо України

Фредеріксен переконана, що перемога росії означатиме поразку Заходу.

російсько-українська війна повинна закінчитися перемогою України. Альтернативні варіанти стануть поразкою Заходу.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на конференції Globsec Forum у Празі.

На її думку, перемога України – це "неминучий розвиток" подій.

"Немає альтернативи перемозі України у війні. Тому що якщо переможе Росія, то не тільки Україна зазнає поразки, але й усі ми", - сказала прем'єрка.