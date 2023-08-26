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Прем'єрка Естонії відмовилася йти у відставку через бізнес її чоловіка у росії

26 серпня 2023, 15:23
Прем'єрка Естонії відмовилася йти у відставку через бізнес її чоловіка у росії
Каллас Естонія
На її думку, робота з клієнтами на території рф, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з бізнесом її чоловіка в росії.

Про це повідомляє ERR.

"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла і стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила глава уряду.

Каллас додала, що якщо якісь компанії порушують санкції, за це має бути покарання. 

При цьому прем'єр пояснила, що фірма Stark Logistics, де її чоловік Арво Халлік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а естонської компанії, яка має бізнес у росії. Каллас підкреслила, що до скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.

Нагадаємо, ЗМІ встановили, що Кая Каллас надала позику компанії Novaria Consult, що належить її чоловікові. Своєю чергою цій фірмі належить 24,8% акцій транспортної компанії Stark Logistics.

Пізніше з'ясувалося, що Stark Logistics продовжувала співпрацювати з росією після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Каллас, яка активно підтримує Україну та виступає за санкції проти рф, заявила, що немає нічого аморального в тому, що компанія Stark Logistics продовжує перевезення вантажів до росії. Після цього президент Естонії заявив, що Каллас має пояснити громадськості факт співпраці її чоловіка з росією.

Естонія раніше оголосила державою-агресором росію та білорусь як її сателіта.

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