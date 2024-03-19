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Прем'єрка Естонії запропонувала Шольцу виділяти частину ВВП на військову підтримку України

19 березня 2024, 17:11
Прем'єрка Естонії запропонувала Шольцу виділяти частину ВВП на військову підтримку України
Каллас Естонія
Також політики обговорили використання заморожених російських активів на потреби Києва.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас зустрілася 19 березня у Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вони обговорили підтримку України і підвищення обороноздатності Європи.

Про це повідомляє ERR.

На зустрічі Каллас наголосила на необхідності більше інвестувати в оборонну готовність Європи і прискорити запуск оборонної промисловості.

"Ми маємо вибір: інвестувати більше в оборону або ризикувати майбутнім усього вільного світу. Крім збільшення видатків на оборону, одним із способів зробити такі великі та термінові інвестиції є спільний кредит ЄС", - сказала естонська прем'єр.

За словами Каллас, військова, політична та економічна підтримка України з боку вільного світу має залишатися непохитною.

"Україна гостро потребує зброї та боєприпасів. Також є наша довгострокова підтримка. Рішення Естонії виділити 0,25 відсотка ВВП на військову підтримку України протягом наступних чотирьох років отримує дедалі більшу підтримку серед країн. Я також презентувала нашу стратегію канцлеру Шольцу на сьогоднішній зустрічі", - сказала глав уряду Естонії.

Естонія та Німеччина згодні, що прибуток від заморожених російських активів має бути використаний для підтримки України.

"Але необхідно знайти рішення, щоби самі заморожені активи можна було використовувати для допомоги Україні", - сказала Каллас.

Естоніядопомога УкраїніШольцвійна в Україніросія окупантикаллас

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