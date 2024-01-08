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Прем'єрка Франції йде у відставку

08 січня 2024, 21:37
Прем'єрка Франції йде у відставку
Фото: з вільних джерел
Єлисейський палац офіційно поки не оголошував, кого Макрон хоче запропонувати на посаду прем'єра.

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку.

Про це пише AFP.

У своїй заяві про відставку Борн підкреслила, що вважає "більш необхідним, ніж будь-коли, продовжувати реформи", й "разом із членами нинішнього уряду займатиметься поточними справами до призначення нового".

У X (Twitter) президент Франції Емманюель Макрон подякував прем'єрці за "роботу на благо нашої нації", відзначивши, що вона "втілювала наш проєкт із мужністю, відданістю та рішучістю державних діячів".

Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувалися в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона. Одне з опитувань показало, що 66% жителів Франції виступають за зміну голови уряду, що стало одним із найбільших показників за останні майже десять років.

Серед імовірних наступників Борн французькі медіа називали різних кандидатів. Це може бути міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, близький до Макрона колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді чи міністр освіти Габріель Атталь.

62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.

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