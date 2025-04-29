Прем'єрка Італії назвала триденне перемир'я путіна "явно недостатнім"

Мелоні наголосила, що мир має бути не лише досягнутий, а й надійно закріплений системою гарантій безпеки.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні розкритикувала пропозицію російського диктатора владіміра путіна щодо перемир’я на 9 травня. Вона заявила, що цього явно недостатньо для справедливого миру.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Мелоні заявила про необхідність справедливого і тривалого миру в Україні, наголосивши на підтримці ініціативи президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню.

Вона також схвально оцінила заяву президента України Володимира Зеленського про відкритість до безумовного перемир’я, наголосивши, що тепер слово за росією.

"Зараз ми підтримуємо зусилля Трампа і раді, що Зеленський заявив, що він відкритий для безумовного припинення вогню, показуючи, що Україна також хоче миру. Тепер саме росія має довести те саме", - заявила Мелоні.

Водночас вона розкритикувала запропоноване президентом росії владіміром путіним триденне перемир’я на 9 травня - річницю перемоги у Другій світовій війні, назвавши його "явно недостатнім".

Мелоні наголосила, що мир має бути не лише досягнутий, а й надійно закріплений системою гарантій безпеки.

"Мир має бути справедливим і тривалим. А це означає, перш за все, надійні гарантії безпеки. Італія вже давно зробила свою пропозицію: нам потрібне рішення, натхненне статтею 5 Вашингтонського договору, навіть поза Договором НАТО".

Заява прем'єрки Італії пролунала на тлі обговорення нових підходів до безпекових гарантій для України, які могли б стати альтернативою повноправному членству в Альянсі.

Нагадаємо, президент рф владімір путін оголосив перемир'я в дні "вєлікай пабєди" з нуля 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня.