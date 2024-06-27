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ПОЛІТИКА

Прем’єрка Італії розкритикувала кулуарну угоду про вищі посади в ЄС

27 червня 2024, 10:59
Прем’єрка Італії розкритикувала кулуарну угоду про вищі посади в ЄС
Рішення коаліції вона назвала "сюрреалістичним" та "кулуарним".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні розкритикувала кулуарні угоди щодо вищих посад у ЄС і заявила, що  думки європейських виборців не враховуються, назвавши це "сюрреалістичним".

Про це пише Politico.

"Є ті, хто стверджує, що громадяни недостатньо мудрі, щоб приймати певні рішення, і що олігархія є єдиною прийнятною формою демократії, але я не згодна", — сказала Мелоні , виступаючи в парламенті Італії в середу вранці.

Коментар Мелоні пролунав наступного дня після того, як шість лідерів ЄС із центристських партій оголосили, що Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта та Кая Каллас отримають найвищі посади в Європейській комісії, Європейській раді та службі зовнішньої політики відповідно.

Ці ж імена звучали напередодні виборів до Європарламенту в червні. Правоцентристська Європейська народна партія фон дер Ляєн стала основним переможцем на виборах, водночас Європейський парламент змістився праворуч, і група Європейських консерваторів і реформістів (ECR) Мелоні також отримала місця.

Мелоні хоче, щоб ця зміна відобразилася на прийнятті рішень в Європі. У середу вона сказала, що лідери ЄС, схоже, схильні "замести пил під килим" замість визнати, що багато виборців незадоволені Євросоюзом.

Вона назвала ЄС "інвазивним бюрократичним гігантом" і попросила, надати Італії посаду  єврокомісара, який займався б бюрократією.

У своєму коментарі в середу, за день до зустрічі національних лідерів у Брюсселі, Мелоні назвала «сюрреалістично» те, що імена на найвищі посади в ЄС були представлені "навіть без спроб обговорення сигналів від виборців".

Мелоні зазначила, що її група зараз є третьою за чисельністю у 720-місному Європейському парламенті.

У наступній Європейській комісії Мелоні воліє отримати головний економічний портфель для Риму, а також посаду виконавчого віце-президента або віце-президента для ECR. 

Технічно фон дер Ляєн не потребує підтримки всіх лідерів ЄС, щоб бути обраною на наступний термін. Вона може пройти за підтримки більшості з них і без підтримки прем’єр-міністра Італії. 

"Немає проблем, якщо нам доведеться укласти цю угоду без Мелоні", – сказав один із європолітиків.

Однак політично це є чутливим. Мелоні є не лише лідером третьої за величиною економіки блоку, але й одним із небагатьох європейських лідерів, які покращили результат на євровиборах. 

У четвер  і п'ятницю лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі, щоб, ймовірно, підписати пакет найвищих посад. У середині липня Європейський парламент може проголосувати за другий термін для фон дер Ляєн.

ІталіяДжорджія МелоніЄвросоюзвибори

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