Прем'єр-міністр Бельгії висловився проти позбавлення Угорщини права головування в Раді ЄС

Це поставити Будапешт у "привілейоване становище".

Прем’єр-міністр Александер Де Кроо заявив, що проти позбавлення Угорщини її ротаційного головування в Раді ЄС. Мовляв, такі дії можуть бути "контрпродуктивними" і навіть поставити Будапешт у "привілейоване становище".

Про це він сказав під час засідання комітету Палати Бельгії, повідомляє Euractiv.

Так, де Кроо поділяє стурбованість Парламенту ЄС щодо головування Угорщини в Раді, Втім, позбавити країну головування він називає "абсолютно поганою ідеєю".

Бельгійський прем'єр наголошує, що головування - це не лише привілей, а й обов’язок. Саме тому заборона очолити Раду ЄС може бути кроком, який "ставить Угорщину в привілейоване становище", оскільки це зобов’язує державу-членкиню "проявити свою позицію" та "бути посередником".

До слова, передбачається, що Угорщина головуватиме в Раді протягом шести місяців - від липня до грудня 2024 року.

Нагадаємо, Європарламент може поставити під сумнів здатність Угорщини головувати у Євросоюзі, через систематичні порушення європейських цінностей з боку Будапешта. Звіт комісії показує, що країна не прогресує у цьому напрямку.