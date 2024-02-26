Прем'єр-міністр Болгарії прибув з візитом до України

Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.

Про це повідомляє БНТ.

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.