Прем'єр-міністр Болгарії прибув з візитом до України
Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.
Про це повідомляє БНТ.
До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.
Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.