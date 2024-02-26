Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прем'єр-міністр Болгарії прибув з візитом до України

26 лютого 2024, 09:03
Прем'єр-міністр Болгарії прибув з візитом до України
Джерело: president.gov.ua
Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом в Україну.

Про це повідомляє БНТ.

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Раніше парламент Болгарії ратифікував угоду про постачання Україні бронетранспортерів.

Болгаріявізит в Україну

Останні матеріали

США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється