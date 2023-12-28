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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних донорів

28 грудня 2023, 20:53
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних донорів
Фото: з вільних джерел
У листі до міжнародних донорів зазначили, що допомога потрібна вже у січні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагає термінової зустрічі із міжнародними донорами, адже Україна не може чекати до березня 2024 року, допомога потрібна вже в січні.

Про це пише Bloomberg.

У листі до координаційної групи, яка контролює кошти, Денис Шмигаль зазначив, що фінансування потрібне вже наступного місяця та має бути спрямоване на потреби основного бюджету України. 

Звернення підкріплює заклики України, оскільки фінансова допомога на суму понад $110 млрд затримується через політичну боротьбу у США та Європейському Союзі.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай важливо, щоб ми отримували достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", — зазначив у листі Шмигаль.

На думку прем'єра, навряд чи можливо вести якусь дискусію щодо проєктів відновлення та реконструкції, коли Україна бореться за виживання. 

"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", – заявив Шмигаль.

Така терміновість у фінансовій підтримці донорів зумовлена тиском путіна, який використовує хитку підтримку серед союзників України та провал контрнаступу. 

Минулого тижня Міністерство фінансів України заявило, що потреби у фінансуванні на 2024 рік становлять 37,3 мільярда доларів після отримання понад 42 мільярдів доларів зовнішньої допомоги у 2023 році.

За його словами, донори мають провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

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