Прем'єр-міністерка Естонії Каллас готова стати наступним головою НАТО

Вона хотіла б, аби її кандидатуру розглянули на цю посаду.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що зацікавлена в тому, аби стати наступним генсеком НАТО.

Виступаючи на оборонному саміті Politico, Каллас запитали, чи хотіла б вона, щоб її кандидатуру розглядали після того, як чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишить посаду. Вона відповіла "так".

Відповідь Каллас і її візит до Вашингтона відбулися на тлі зростання занепокоєння в Європі, особливо серед лідерів балтійських і східноєвропейських країн, таких як Естонія, навколо того, що підтримка України з боку США ризикує послабитися.

Це також відбувається на тлі еволюції ролі НАТО як ключової сили для підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення і в той час, коли Альянс намагається демонструвати силу та єдність на тлі нових загроз, таких як зростання впливу Китаю, штучний інтелект та інші виклики.

Каллас висловила переконання, що Україна врешті-решт переможе. Тим часом по обидва боки Атлантики зростає занепокоєння тим, що Україна та рф наближаються до глухого кута на полі бою.

"Я повністю розумію і вірю, що їх можна перемогти", - сказала Каллас, маючи на увазі російських військових і додала, що “Україна може виграти цю війну".

Каллас відкинула думку про те, що війна зайшла у глухий кут, заявивши, що намагання саме так представити ситуацію грає на користь рф.

"Це працює на їхню користь. Давайте не потрапляти в цю пастку", - зазначила вона.

Каллас, яка також зустрілася з представниками адміністрації президента США Джо Байдена і законодавцями на Капітолійському пагорбі, підкреслила необхідність американської підтримки для досягнення тривалого миру в регіоні.

"Ми хочемо мати стійкий мир. І, звичайно, ви знаєте, що американська підтримка в цьому є фундаментальною", - заявила Каллас.

За її словами, вона була приємно здивована тим, що "скептично налаштовані" американські політики приділяють цьому більше уваги, ніж вона очікувала.

"У них було багато запитань, і я намагалася відповісти на них. Але мені здається, що ми все ще, знаєте, просуваємо наші ідеї, і я не думаю, що ми дуже далекі один від одного", - сказала Каллас.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен є ще одним кандидатом на посаду генсека НАТО, хоча деякі країни Альянсу з обережністю ставляться до призначення третього скандинавського генерального секретаря поспіль після Столтенберга і Андерса Фога Расмуссена.