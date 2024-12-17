Прем'єр-міністр Естонії закликає лідерів НАТО "готуватися до війни"

Міхал зазначив, що "росія проти НАТО, Європи та США".

НАТО має намір підвищити цільовий показник витрат на оборону до 3% від національного ВВП.

Про це заявив в інтерв'ю The Times прем'єр-міністр Естонії.

Крістен Міхал сказав, що якщо союзники хочуть миру, вони повинні готуватися до оборонної війни проти росії, яка може розпочатися протягом наступних п'яти або десяти років.

"росія має менталітет, що війна — це щось священне, що це священна війна, і вона проти всіх", — сказав він.

Міхал також вважає, що кремль буде готовий розпочати змістовні мирні переговори лише тоді, коли західні прихильники України поставлять її в "сильну позицію".

"росія не показала, що путін змінив свої цілі. Моя оцінка полягає в тому, що він змінить свої цілі лише тоді, коли буде зустрінутий силою і нічим іншим", — додав Міхал.

Естонські чиновники стверджують, що якщо Україна зможе протриматися до весни, то путін зіткнеться зі зростаючим невдоволенням всередині власного режиму, йому буде важче переконати інших можновладців у тому, що росія може пережити своїх опонентів. У довгостроковій перспективі, за словами Міхала, росія "абсолютно" руйнує своє економічне майбутнє.