Прем'єр-міністр Франції Барньє хоче підвищити податки для багатих

Новий уряд успадкував від попереднього кабінету міністрів важкий борговий тягар.

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив про перспективу підвищення податків для багатих людей і великих корпорацій.

Він виступив після оприлюднення складу нового правого уряду в суботу ‒ майже через три місяці після позачергових виборів у Франції.

“Я не збираюся далі збільшувати податки для всіх французів: ані для “найскромніших”, ані для людей, які працюють, ані для середнього класу. Але я не можу виключити найбагатших із національних зусиль виправити ситуацію”, – заявив Барньє.

Барньє мав на увазі низку економічних проблем, успадкованих від попереднього уряду, зокрема важкий борговий тягар.