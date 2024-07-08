Прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал подасть у відставку

Прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал заявив, що у понеділок, 8 липня, подасть у відставку.

"Політична група, яку я представляв у цій кампанії, не має більшості, завтра вранці я подам заяву про відставку президенту Республіки", – оголосив Габріель Атталь.

Він також заявив, що готовий залишитися на посаді стільки, "скільки вимагає обов’язок".

При цьому Атталь також обрався у французький парламент. Він переміг у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і тепер буде депутатом Національних зборів.

У Франції за результатами опитувань у другому турі виборів лідирує лівий "Народний фронт". "Національне об'єднання", якому прогнозували перемогу, знаходиться на третьому місці. У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% (понад 10,6 млн голосів).

Після першого туру французькі партії, щоб зменшити шанси “Національного об’єднання”, зняли 190 кандидатів.