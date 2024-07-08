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Прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал подасть у відставку

08 липня 2024, 08:55
Прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал подасть у відставку
Фото: з вільного доступу
Він визнав, що група, до якої він належить, не отримала більшості, тому він іде з посади.
Прем'єр-міністр Франції Габріель Аттал заявив, що у понеділок, 8 липня, подасть у відставку.
 
Про це пише Le Figaro.
 
"Політична група, яку я представляв у цій кампанії, не має більшості, завтра вранці я подам заяву про відставку президенту Республіки", – оголосив  Габріель Атталь.
 
Він також заявив, що готовий залишитися на посаді  стільки, "скільки вимагає обов’язок".
 
При цьому Атталь також обрався у французький парламент. Він переміг у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і тепер буде депутатом Національних зборів.
 
У Франції за результатами опитувань у другому турі виборів лідирує лівий "Народний фронт". "Національне об'єднання", якому прогнозували перемогу, знаходиться на третьому місці. У першому турі парламенських виборів Франції перемогу здобуло "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якого є Марін Ле Пен із 33,1% (понад 10,6 млн голосів).
Після першого туру французькі партії, щоб зменшити шанси “Національного об’єднання”, зняли 190 кандидатів. 

 

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