Прем'єр-міністр Грузії погрожує Зурабішвілі в'язницею

Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори.

Про це повідомляє Sova.

Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді та порадив їй утриматися від зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.

"Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня, але я запевняю вас, що станеться не так багато", – зауважив Кобахідзе.

Він також сказав про можливі наслідки для президентки у разі порушення закону: "Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу".