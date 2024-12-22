Прем'єр-міністр Грузії погрожує Зурабішвілі в'язницею
22 грудня 2024, 17:57
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори.
Про це повідомляє Sova.
Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді та порадив їй утриматися від зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.
"Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня, але я запевняю вас, що станеться не так багато", – зауважив Кобахідзе.
Він також сказав про можливі наслідки для президентки у разі порушення закону: "Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу".