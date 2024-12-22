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Прем'єр-міністр Грузії погрожує Зурабішвілі в'язницею

22 грудня 2024, 17:57
Прем'єр-міністр Грузії погрожує Зурабішвілі в'язницею
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після завершення терміну повноважень. Він також попередив про її можливість ув'язнення у разі непокори.

Про це повідомляє Sova.

Кобахідзе зазначив, що президентці залишився менш ніж тиждень на посаді та порадив їй утриматися від зустрічей з опозицією і не оголошувати нових парламентських виборів.
 
"Щоправда, деякі європейські політики та офіційні особи кажуть, що багато може статися до 29 грудня, але я запевняю вас, що станеться не так багато", – зауважив Кобахідзе.
 
Він також сказав про можливі наслідки для президентки у разі порушення закону: "Подивимося, де вона продовжить жити – за ґратами чи на волі. Я думаю, у неї достатньо підстав не порушувати норми Кримінального кодексу".
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