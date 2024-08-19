Прем'єр-міністр Індії Моді відвідає Україну

Хоча дата візиту в Україну поки що не оголошена, індійські ЗМІ повідомляють, що він може відбутися наприкінці цього тижня.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Індії.

Про це повідомляють RFI та Reuters.

Хоча дата візиту в Україну поки що не оголошена, індійські ЗМІ повідомляють, що він може відбутися наприкінці цього тижня. При цьому в МЗС Індії заявили, що подробиці поїздки будуть повідомлені протягом понеділка, 19 серпня.

Візит відбувається на тлі складного балансу, який Моді намагається підтримувати між історично теплими відносинами з москвою і прагненням зміцнити партнерство із західними країнами для стримування Китаю, регіонального суперника Індії.

Від початку війни в Україні індійський уряд уникає прямого засудження російського вторгнення, закликаючи сторони до діалогу для вирішення конфлікту. Липневий візит Моді до москви стався незабаром після того, як російський артобстріл забрав життя понад трьох десятків людей в Україні та сильно пошкодив дитячу лікарню в Києві. Це викликало осуд з боку українського президента Володимира Зеленського.

Індія зберігає тісні зв'язки з росією з часів холодної війни, коли москва стала ключовим постачальником зброї для Нью-Делі. Після початку конфлікту в Україні Росія також стала великим постачальником нафти в Індію за зниженими цінами, що забезпечило Індії значні економічні вигоди і підтримало російську економіку на тлі західних санкцій.

Однак, попри ці зв'язки, Індія стикається з тиском з боку західних держав, які прагнуть зміцнити стосунки з Нью-Делі на противагу Китаю і його зростаючому впливу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Індія входить до "четвірки" (QUAD) разом зі США, Японією та Австралією, яка позиціонує себе як противагу Китаю.