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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Іспанії наполягає на переговорах про розширення ЄС з Україною

13 грудня 2023, 14:31
Прем'єр-міністр Іспанії наполягає на переговорах про розширення ЄС з Україною
Фото: з вільного доступу
Прем'єр Іспанії наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Іспанія підтримує європейську інтеграцію України. Мадрид наполягає на початку переговорів про членство України в Європейському союзі.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє TVP World.

Санчес заявив, що сподівається розпочати переговори про між Європейським союзом та Україною до завершення головування Іспанії в Раді ЄС, яке закінчується 31 грудня.

"Я розпочав головування Іспанії з поїздки до Києва, і я сподіваюся завершити його відкриттям переговорів про вступ із цією країною", - сказав Санчес на пленарному засіданні Європарламенту.

Прем'єр Іспанії наголосив, що "настав час для ЄС відкрити свої двері" та прийняти Україну, а також Молдову та країни Західних Балкан.

Зазначимо, що розширення Європейського союзу та вступ України й інших кандидатів повинні підтримати всі члени ЄС.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.

ІспаніяЄС. Україна

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