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Прем'єр-міністр Ізраїлю представив післявоєнний план управління Газою

23 лютого 2024, 20:36
Прем'єр-міністр Ізраїлю представив післявоєнний план управління Газою
Фото: з вільних джерел
Глава Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сьогодні представив документ про принципи управління сектором Гази після завершення війни з Хамас.

Про це пише ізраїльська англомовна онлайн-газета Times of Israel.

Документ це перелік принципів, які Прем’єр Ізраїлю оголошував з початку протистояння між Ізраїлем і Хамас ще в жовтні. 

Проте це вперше він їх представили офіційно.

В документі немає конкретної згадки про Палестинську автономію і не виключається її участь у післявоєнному управлінні Газою. 

Вказано, що цивільними справами у секторі Газа будуть керувати "місцеві чиновники", які мають адміністративний досвід і не пов’язані з країнами або організаціями, які підтримують тероризм.

В документі написано, що Армія оборони Ізраїлю в середньостроковій перспективі отримає силовий контроль над Газою. На кордоні Ізраїлю буде створена буферна зона, але ця ідея суперечить принципам адміністрації США, які є союзником Ізраїлю. 

Крім того, Ізраїль закриє південний кордон сектора Гази для попередження терористичної діяльності.

План Нетаньягу передбачає "повну демілітаризацію Гази" задля забезпечення громадського порядку, тоді як усі релігійні, освітні установи та установи соціального забезпечення в анклаві мають бути дерадикалізованими.

Нетаньягу також наполягає на закритті Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям в Газі і подальшій заміні агентства більш відповідальними організаціями з надання допомоги.

 

 
ІзраїльпланГазауправління

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