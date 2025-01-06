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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Канади оголосить про свій намір піти у відставку

06 січня 2025, 08:06
Прем'єр-міністр Канади оголосить про свій намір піти у відставку
president.gov.ua
Політик зіштовхнувся з критикою через економічні труднощі, імміграційну політику та зростання цін.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може найближчим часом залишити посаду лідера правлячої Ліберальної партії після дев'яти років у цій ролі.

За даними агентства Reuters, хоча остаточного рішення він ще не прийняв, у його близькому оточенні все частіше обговорюють таку можливість.

Джерела повідомляють, що Трюдо планує оголосити про свої наміри до екстреного засідання Ліберальної партії, запланованого на середу, 8 січня. Очікується, що це матиме серйозний вплив на партію, яка наразі перебуває у невиграшній позиції перед парламентськими виборами, запланованими на жовтень.

Серед кандидатів на лідерство в партії розглядаються міністр фінансів Домінік Леблан, міністр закордонних справ Мелані Жолі та колишній керівник центрального банку Марк Карні, повідомляє The Globe and Mail.

Джастін Трюдо став прем’єр-міністром у 2015 році, обіцяючи "сонячний шлях" реформ та прогресивний порядок денний. Його політика підтримувала права жінок, боротьбу зі зміною клімату та соціальні програми. Однак роки правління, особливо під час пандемії COVID-19, серйозно вдарили по його популярності.

Великі витрати Оттави на підтримку економіки під час пандемії призвели до рекордного бюджетного дефіциту, але це не захистило від невдоволення громадян через зростання цін. До того ж, невдала імміграційна політика створила додатковий тиск на ринок житла, вже "перегрітий" високими цінами, зазначають експерти.

КанадаТрюдо

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