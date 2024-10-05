Прем'єр-міністр Канади закликає громадян покинути Ліван

Трюдо заявив про необхідність негайного припинення вогню як з боку "Хезболли", так і з боку Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо закликав громадян Канади, які сьогодні все ще перебувають в Лівані, записатися на евакуацію спеціальними рейсами, які вже допомогли більш ніж тисячі осіб виїхати з країни через погіршення ситуації з безпекою. Представник офісу Трюдо додав, що 6 тисяч канадців вже зареєструвалися на виїзд, і чиновники намагаються вивезти ще 2500 осіб протягом вихідних, заявивши, що на понеділок і вівторок буде додано ще кілька рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

"У нас все ще є місця на літаках, організованих Канадою. Ми закликаємо всіх канадців зайняти місця в цих літаках і покинути Ліван, поки вони можуть", — сказав Трюдо на саміті лідерів франкомовних країн у Франції.

Крім того, чиновник з його офісу повідомив, що Канада не змогла заповнити рейси своїми громадянами й запропонувала місця людям з Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів і деяких європейських країн.

В останні тижні Ізраїль розширив свої удари по Лівану після майже річної перестрілки з підтримуваним Іраном ліванським збройним угрупуванням "Хезболла". Бойові дії в основному обмежувалися зоною ізраїльсько-ліванського кордону і відбувалися паралельно з річною війною Ізраїлю в Газі проти Хамасу.