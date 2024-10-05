Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Канади закликає громадян покинути Ліван

05 жовтня 2024, 17:51
Прем'єр-міністр Канади закликає громадян покинути Ліван
Фото: ТААС
Трюдо заявив про необхідність негайного припинення вогню як з боку "Хезболли", так і з боку Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо закликав громадян Канади, які сьогодні все ще перебувають в Лівані, записатися на евакуацію спеціальними рейсами, які вже допомогли більш ніж тисячі осіб виїхати з країни через погіршення ситуації з безпекою. Представник офісу Трюдо додав, що 6 тисяч канадців вже зареєструвалися на виїзд, і чиновники намагаються вивезти ще 2500 осіб протягом вихідних, заявивши, що на понеділок і вівторок буде додано ще кілька рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

"У нас все ще є місця на літаках, організованих Канадою. Ми закликаємо всіх канадців зайняти місця в цих літаках і покинути Ліван, поки вони можуть", — сказав Трюдо на саміті лідерів франкомовних країн у Франції.

Крім того, чиновник з його офісу повідомив, що Канада не змогла заповнити рейси своїми громадянами й запропонувала місця людям з Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів і деяких європейських країн.

В останні тижні Ізраїль розширив свої удари по Лівану після майже річної перестрілки з підтримуваним Іраном ліванським збройним угрупуванням "Хезболла". Бойові дії в основному обмежувалися зоною ізраїльсько-ліванського кордону і відбувалися паралельно з річною війною Ізраїлю в Газі проти Хамасу.

ЛіванКанадаДжастін Трюдо

Останні матеріали

Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється