Прем'єр-міністр Китаю пообіцяв посилити співпрацю з росією

Лі й Мішустін повідомили, що їхні країни повинні активізувати співпрацю в нових сферах.

Прем'єр-міністр Лі Цян заявив, що Китай готовий працювати з росією для зміцнення "всебічного практичного співробітництва" між двома країнами. Лі також пообіцяв вивести всебічне стратегічне партнерство Пекіна з москвою "на новий рівень", під час візиту до москви, де він зустрівся з російським прем'єр-міністром Міхаілом Мішустіним.

Про це повідомляє Bloomberg.

Лі й Мішустін заявили, що Китай і росія мають взаємодоповнюючі переваги й величезний потенціал для практичного співробітництва, і обидві сторони повинні активізувати співпрацю як в традиційних, так і в нових сферах.

"Китай і росія повинні неухильно просувати співпрацю в традиційних сферах, таких як економіка і торгівля, інвестиції, сільське господарство та енергетика, і розширювати співпрацю в нових сферах, включаючи цифрову економіку, біомедицину і розвиток "зелених" технологій", — пише агентство.