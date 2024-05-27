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Прем'єр-міністр Китаю привітав з початком співпраці між Південною Кореєю і Японією – Reuters

27 травня 2024, 12:22
Прем'єр-міністр Китаю привітав з початком співпраці між Південною Кореєю і Японією – Reuters
Фото: EPA/UPG
Китайський прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь привітав те, що він назвав перезавантаженням відносин з Японією і Південною Кореєю.

На сьогоднішній зустрічі з лідерами на перших за чотири роки тристоронніх переговорах, прагнучи відродити діалог з питань торгівлі і безпеки, якому перешкоджає глобальна напруженість, пише Reuters.

Китайський прем'єр зустрівся в Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолом і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, на порядку денному були зусилля з пожвавлення тристоронніх переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, що зайшли в глухий кут з 2019 року.

За підсумками зустрічі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь випустять спільну заяву, в якій підкреслять важливість поліпшення відносин між трьома азійськими країнами.

Їхня заява торкнеться шести сфер, включаючи економіку і торгівлю, науку і технології, міжлюдські обміни і охорону здоров'я і старіння населення.

Видання пише, що це відбувається в умовах загострення регіональної безпеки на тлі ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї. 

Наразі увага прикута до того, чи представлять три лідери єдину позицію щодо Пхеньяна, який зміцнює свої економічні та військові зв'язки з Китаєм.

Раніше японський уряд заявив, що Північна Корея повідомила Токіо про свій план запустити ракету-носій супутника до 4 червня. Запуск може включати використання технології балістичних ракет, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

 
ЯпоніяКитайПівденна Кореяспівпраця

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