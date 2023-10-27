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Прем'єр-міністр Нідерландів розкритикував збільшення бюджету ЄС

27 жовтня 2023, 11:35
Прем'єр-міністр Нідерландів розкритикував збільшення бюджету ЄС
Mark Rutte. Фото: selftrade.co.uk
При цьому Рютте визнав, що збільшення бюджету ЄС "ймовірно" є необхідним, але зазначив, що це має бути зроблено шляхом зміни пріоритетів грошей у бюджеті ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відреагував на збільшення бюджету ЄС, заявивши, що Брюссель "повинен затягнути пояс" замість того, щоб вимагати від країн додаткових внесків до свого багаторічного бюджету.

Про це повідомляє  Euractiv.

Зазначається, що лідери ЄС у четвер, 26 жовтня, вперше обговорили прохання Євромісії до держав-членів надати додаткові 66 мільярдів євро до її довгострокового бюджету на 2021−2027 роки. Обговорення почалися через прагнення виконавчої влади блоку впоратися з фінансовими труднощами, пов’язаними з постійною підтримкою України, управлінням міграцією та зростанням вартості запозичень для плану подолання пандемії.

Незважаючи на загальне несхвалення планів Комісії, Рютте все ж визнав, що підтримує запропоновані додаткові кошти для України, оскільки "насправді всі за це".

Однак ще невідомо, чи дійсно країни-члени проголосують за це питання одноголосно, оскільки Угорщина може спробувати заблокувати ухвалення запропонованого бюджету ЄС на саміті ЄС у грудні.

Повідомляється, що Нідерланди продовжать переговори щодо гарантій безпеки з Україною цими вихідними на Мальті, де сторони обговорять постачання винищувачів F-16 і систем ППО.

Раніше США оголосили, що разом із Нідерландами та Данією очолять коаліцію країн, які навчатимуть українців експлуатації та обслуговуванню F-16. Допомогти з навчанням погодилися 11 країн. Міністр оборони США Ллойд Остін казав, що перші винищувачі можуть прибути в Україну навесні 2024 року.

Група українських пілотів у Європі вже проходить навчання на тренажерах F-16.

Нідерландивійна в Україніросія окупантибюджет Євросоюзу

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