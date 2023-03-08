Глава уряду сьогодні обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем санкції проти росатому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявивив, що критично важливо позбавити росію надприбутків в атомній галузі.

Написав він в Telegram-каналі.

"Зосередили увагу на санкціях проти Росатому. Критично важливо зменшувати залежність європейських країн від російського ядерного палива і позбавити Росію надприбутків в атомній галузі", - написав глава уряду.

Було скоординовано подальші кроки євроінтеграції та відновлення енергетики України, додав Шмигаль.

"Працюємо над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, щоб збільшити наші імпортно-експортні можливості електроенергії. Також сподіваємося цього року приєднатися до Стратегії ЄС у сфері сировини до 2030 року", - підсумував прем’єр.

Прем'єр-міністр також подякував Єврокомісії за виділення 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей для України.