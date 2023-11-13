Прем'єр-міністр Польщі подав у відставку
У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав старшому маршалу Мареку Савицькому заяву про відставку з посади голови Ради міністрів.
Про це повідомляє RMF24.
"Хвилину тому ми всі урочисто присягнулися нації захищати її суверенітет, і нехай ці слова керують нами особливо в найближчому майбутньому, тому що ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе цей прийдешній час", — сказав Моравецький, звертаючись до парламентаріїв.
Він також додав, що запрошує в широку коаліцію всіх, кому не байдуже благо країни.
"Зараз у нас попереду період формування уряду, і я хотів би запросити всіх у коаліцію, про яку говорив президент — коаліцію польських справ", — сказав Моравецький.
Держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька заявила раніше, що після церемонії в парламенті президент Анджей Дуда доручить Моравецькому сформувати уряд.
11 листопада лідери партії Громадянська коаліція, очолюваної Дональдом Туском, підписали угоду в парламенті з двома іншими групами — консервативною партією Третій шлях і Лівіца. Вони заявили, що висуватимуть Туска на посаду прем'єр-міністра.