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Прем'єр-міністр Польщі подав у відставку

13 листопада 2023, 21:15
Прем'єр-міністр Польщі подав у відставку
Джерело: pravda.com.ua
Згідно з польською конституцією, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.

У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав старшому маршалу Мареку Савицькому заяву про відставку з посади голови Ради міністрів.

Про це повідомляє RMF24.

"Хвилину тому ми всі урочисто присягнулися нації захищати її суверенітет, і нехай ці слова керують нами особливо в найближчому майбутньому, тому що ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики принесе цей прийдешній час", — сказав Моравецький, звертаючись до парламентаріїв.

Він також додав, що запрошує в широку коаліцію всіх, кому не байдуже благо країни.

"Зараз у нас попереду період формування уряду, і я хотів би запросити всіх у коаліцію, про яку говорив президент — коаліцію польських справ", — сказав Моравецький.

Держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька заявила раніше, що після церемонії в парламенті президент Анджей Дуда доручить Моравецькому сформувати уряд.

11 листопада лідери партії Громадянська коаліція, очолюваної Дональдом Туском, підписали угоду в парламенті з двома іншими групами — консервативною партією Третій шлях і Лівіца. Вони заявили, що висуватимуть Туска на посаду прем'єр-міністра.

вибориПольщавійна в Україніросія окупантиморавецькийПрем'єр-міністр

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