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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Польщі відвідав Львів та зустрівся із Зеленським

17 грудня 2024, 18:40
Прем'єр-міністр Польщі відвідав Львів та зустрівся із Зеленським
https://twitter.com/PremierRP
Дональд Туск заявив про прогрес в історичних питаннях у польсько-українських відносинах.

Польський премʼєр Дональд Туск відвідав Львів та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Політики розмовляли, зокрема, про ситуацію на фронті та польсько-українські відносини.

Про це повідомляє канцелярія глави уряду Польщі.

"Мій короткий візит показав, наскільки безглуздою та жорстокою є російська агресія, але також наскільки великий дух нації, яка з нею бореться", — прокоментував Туск.

Зокрема, у Львові премʼєр Польщі відвідав вулицю Мельника, де проводять реконструкцію через російську повітряну атаку. За словами Туска, Польща вирішила допомогти з відновленням. Також він відвідав Личаківське кладовище.

За словами Туска, головування Польщі у Раді ЄС з наступного року означає прискорення перемовин про вступ України. Він додав, що Варшава працюватиме "з повним професіоналізмом і рішучістю, щоб зробити процес вступу України до ЄС реальністю". 

"Спробуємо допомогти в реалізації проєкту оснащення бригад. Я буду обговорювати це з нашими партнерами в Європі", — додав Туск.

Туск повідомив, що Польща "готує наступну допомогу", і ця 46-та партія буде готова у січні. Інші деталі наразі невідомі.

Він також згадав, що Польща, ймовірно, підготує передачу Україні "деякої техніки" спільно з іншими партнерами. 

Дональд Тусквізит в УкраїнуВолодимир Зеленський

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