Прем'єр-міністр Сербії оголосив про свою відставку через антиурядові протести
28 січня 2025, 14:07
Фото: European Western Balkans
У Белграді відбуваються щоденні мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку, ставши найвищим посадовцем, який пішов після того, як у всій країні поширилися антикорупційні протести.
Про це повідомляє Reuters.
У Белграді відбуваються щоденні антиурядові мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.
Тисячі протестувальників, серед яких студенти та викладачі, звинувачують в інциденті корупцію в уряді президента Александра Вучича.
“Я пішов на цей крок, щоб зменшити напруженість”, ‒ сказав Вучевіч на пресконференції сьогодні, оголосивши про свій намір піти у відставку.
За його словами, мер Нового Саду також піде у відставку.
“Цим ми задовольнили всі вимоги найбільш радикальних протестувальників”, ‒ додав політик.
Вучевіч очолює керівну правоцентристську Прогресивну партію Сербії з 2023 року.