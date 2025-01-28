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Прем'єр-міністр Сербії оголосив про свою відставку через антиурядові протести

28 січня 2025, 14:07
Прем'єр-міністр Сербії оголосив про свою відставку через антиурядові протести
Фото: European Western Balkans
У Белграді відбуваються щоденні мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.
Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку, ставши найвищим посадовцем, який пішов після того, як у всій країні поширилися антикорупційні протести.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
У Белграді відбуваються щоденні антиурядові мінинги після того, як торік у листопаді обвалився дах на залізничній станції у місті Новий Сад, убивши 15 людей.
 
Тисячі протестувальників, серед яких студенти та викладачі, звинувачують в інциденті корупцію в уряді президента Александра Вучича.
 
Я пішов на цей крок, щоб зменшити напруженість”, ‒ сказав Вучевіч на пресконференції сьогодні, оголосивши про свій намір піти у відставку. 
 
За його словами, мер Нового Саду також піде у відставку.
 
Цим ми задовольнили всі вимоги найбільш радикальних протестувальників”, ‒ додав політик.
 
Вучевіч очолює керівну правоцентристську Прогресивну партію Сербії з 2023 року.

 

Сербіяпрем'єрвійна в Україні

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