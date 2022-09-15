ПОЛІТИКА НОВИНИПрем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон формально подала спікеру парламенту Андреасу Норлену заяву про відставку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем’єр-міністр Швеції подала спікеру парламенту заяву про відставку.
Фото: з вільного доступу
Про повідомляє телерадіокомпанія SVT.
Об 11.00 в четвер Магдалена Андерссон зустрілася зі спікером, щоб подати заяву про відставку з поста прем'єр-міністра.
"Я повідомила спікеру, що якщо помірковані передумають і захочуть співпрацювати зі мною, а не зі "Шведськими демократами", мої двері відкриті для Ульфа Крістерссона. Те, що я сказала перед виборами, природно, також стосується і після виборів", — сказала Магдалена Андерссон.
Очікується, що Норлен доручить сформувати уряд лідеру Поміркованої партії Ульфу Крістерссону.
У середу ввечері, коли було підраховано всі голоси, стало остаточно ясно, що об'єднання лідера Поміркованої партії Ульфа Крістерссона перемогло на виборах. Потім Магдалена Андерссон провела пресконференцію, на якій оголосила про наміри подати у відставку.
На пресконференції вона описала приблизно дев'ять місяців перебування при владі як "відповідальні та працьовиті". У день, коли Крістерссон стане прем'єр-міністром, вона його привітає.
"У мене немає особистих суперечок з Ульфом Крістерссоном" — сказала вона.
Лівоцентристська коаліція Магдалени Андерссон незначним чином поступилася на виборах блоку правих партій, отримавши 173 місця у парламенті проти 176 у правих.
Нагадаємо, що в липні прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вдруге подав у відставку з посади глави уряду.
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15 09 2022 15:22 МЕДІА
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