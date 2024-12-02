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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував нове керівництво ЄС за підтримку України

02 грудня 2024, 22:07
Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував нове керівництво ЄС за підтримку України
Фото: news.yahoo.com
Словацького прем'єра роздратували візит делегації Єврокомісії в Україну та слова підтримки.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нового верховного представника ЄС із зовнішньої політики Каю Каллас і президента Євроради Антоніу Кошту через те, що вони висловили підтримку Україні від імені усього Євросоюзу.

Як пише Politico, словацький прем’єр розповів, що висловив своє невдоволення у телефонній розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ані члени Комісії, ані президент Європейської Ради не мають права робити заяви від імені Європейського Союзу, щодо яких Європейський Союз і Європейська Рада ніколи не погоджувалися. Вони зробили заяви, які не відповідають висновкам Євросоюзу", — розповів Фіцо журналістам.

Фіцо також додав, що наголосив фон дер Ляєн, що його погляди щодо деяких питань відрізняються від поглядів Європейської комісії, наприклад щодо відправки військової допомоги Україні, і що він не відступиться від своїх поглядів. 

Йдеться про заяви, що були зроблені Каллас, Коштою та Мартою Кос під час візиту до Києва на вихідних, в яких вони висловили підтримку Євросоюзу Україні.

Фіцо не вперше вдається до публічної критики Каї Каллас. У
відео, опублікованому в соціальних мережах 30 листопада, він заявив, що колишній прем’єр-міністр Естонії "не приховує своєї чіткої орієнтації на Сполучені Штати та відкритої ненависті до російської федерації".

Роберт ФіцоЄвросоюзУрсула фон дер Ляєн

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