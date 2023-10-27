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Прем'єр-міністр Словенії опинився в центрі скандалу через арешт російських шпигунів

27 жовтня 2023, 12:09
Прем'єр-міністр Словенії опинився в центрі скандалу через арешт російських шпигунів
Фото: з вільного доступу
Його звинуватили в тому, що він втрутився, щоб відкласти дату затримання підозрюваних.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб опинився в центрі скандалу через арешт російських шпигунів у листопаді минулого року, оскільки його звинувачують у тому, що він відклав дату їх затримання.

Про це пише Euractiv.

Арешт двох ймовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді минулого року тоді розглядався як успіх спецслужб, але зараз він став предметом серйозних звинувачень проти прем'єр-міністра Роберта Голоба.

Голоба звинуватили у втручанні в дату арешту підозрюваних у шпигунстві, оскільки початкова дата арешту мала відбутися на наступний день після великого референдуму, і він нібито не хотів, щоб це затьмарило успіх уряду.

Як повідомляється, така заява була зроблена Тетяною Бобнар, колишнім міністром внутрішніх справ, яка пішла у відставку через тиск на поліцію.

У той же час Голоб відкинув це твердження, заявивши, що "це чергова галюцинація, яка абсолютно не відповідає дійсності".

Його твердження було підтримано Національною службою розвідки та безпеки. Там заявили, що планували свою діяльність спільно зі спеціальним підрозділом поліції, при цьому можливі дати арешту були запропоновані директором агентства "виходячи з оперативних і тактичних міркувань і, швидше за все, не за запитом прем'єр-міністра чи когось іншого".

Звинувачення зараз вивчає парламентська комісія, що відповідає за нагляд за службами розвідки і безпеки, голова якої заявив, що наявна у них інформація суперечлива і заслуговує подальшого розслідування.

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