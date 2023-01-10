Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда говоритиме про Україну з лідерами G7

Наразі Японія перейняла головування у G7

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда планує обговорити питання України під час своїх зустрічей із лідерами країн G7. Тижневе турне він розпочав із Франції напередодні, 9 січня, йдеться на сторінці політика у Twitter.

Наразі Японія перейняла головування у G7. Тож цього тижня Кішіда планує також відвідати Італію, Велику Британію, Канаду та США, адже очікується, що лідери цих країн візьмуть участь у саміті G7 у Хіросімі 19-21 травня, де ситуація в Україні буде одним із ключових питань.

Пан Кішіда заявив, що сподівається поглибити особисті стосунки з іншими лідерами та обговорити «суворе середовище безпеки, включаючи вторгнення росії в Україну», глобальну економіку та важливість захисту заснованого на правилах міжнародного порядку, повідомляє АР.

Своє тижневе турне Кішіда завершить поїздкою до Вашингтона. Це буде його перший візит до американської столиці від початку перебування на посаді прем'єра. У п'ятницю, 13 січня, він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

"Я вважаю, що переговори з Байденом стануть дорогоцінною нагодою підтвердити нашу тісну співпрацю в подальшому зміцненні японо-американського альянсу та наших спільних зусиль для досягнення вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. Це буде шанс продемонструвати міжнародній спільноті позицію Японії та США", - цитує АР слова Кішіди перед від’їздом.