Прем'єр-міністр Японії хоче "відверто поговорити" з Кім Чен Ином

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що хоче провести переговори з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

"Ми не можемо зламати атмосферу взаємної недовіри між Японією і Північною Кореєю, якщо я безпосередньо не зустрінуся з паном Кімом. Я хотів би зустрітися з ним без попередніх умов і провести відверту розмову", - зазначив Абе, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що він лідер, який може прийняти стратегічне і гнучке рішення про те, що краще для його нації", - додав він.

Прем'єр Японії також розповів про свої переговори з Дональдом Трампом, які пройшли у Вашингтоні 26-27 квітня.

Політики обговорювали ситуацію на Корейському півострові, а також нещодавній саміт Володимира Путіна і Кім Чен Ина.

"Ми підтвердили, що міжнародному співтовариству важливо працювати над реалізацією досягнутих угод між США і Північною Кореєю, а санкції необхідно зберегти, поки Північна Корея не проведе денуклеаризацію. Водночас і я, і президент Трамп дали оцінку підходу президента Путіна до Півночі", - сказав Абе.

Північна Корея зі своїми балістичними ракетами і ядерними боєголовками, як і раніше, залишається серйозним джерелом загроз для Японії.

Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що і далі має намір вирішити проблему викрадених у 1970-1980-х і утримуваних у КНДР японських громадян.

За офіційними даними, спецслужби КНДР викрали 17 японців. Із них тільки п'ятеро повернулися в країну в 2002 році. Як заявили в Пхеньяні, інші вісім померли, а четверо ніколи не в'їжджали в КНДР.

Раніше Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.

Зазначимо, що це перший в історії візит Кім Чен Ина в Росію.