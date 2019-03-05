Прем'єр-міністр Японії хоче "відверто поговорити" з Кім Чен Ином
"Ми не можемо зламати атмосферу взаємної недовіри між Японією і Північною Кореєю, якщо я безпосередньо не зустрінуся з паном Кімом. Я хотів би зустрітися з ним без попередніх умов і провести відверту розмову", - зазначив Абе, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, що він лідер, який може прийняти стратегічне і гнучке рішення про те, що краще для його нації", - додав він.
Прем'єр Японії також розповів про свої переговори з Дональдом Трампом, які пройшли у Вашингтоні 26-27 квітня.
Політики обговорювали ситуацію на Корейському півострові, а також нещодавній саміт Володимира Путіна і Кім Чен Ина.
"Ми підтвердили, що міжнародному співтовариству важливо працювати над реалізацією досягнутих угод між США і Північною Кореєю, а санкції необхідно зберегти, поки Північна Корея не проведе денуклеаризацію. Водночас і я, і президент Трамп дали оцінку підходу президента Путіна до Півночі", - сказав Абе.
Північна Корея зі своїми балістичними ракетами і ядерними боєголовками, як і раніше, залишається серйозним джерелом загроз для Японії.
Крім цього, прем'єр-міністр Японії підкреслив, що і далі має намір вирішити проблему викрадених у 1970-1980-х і утримуваних у КНДР японських громадян.
За офіційними даними, спецслужби КНДР викрали 17 японців. Із них тільки п'ятеро повернулися в країну в 2002 році. Як заявили в Пхеньяні, інші вісім померли, а четверо ніколи не в'їжджали в КНДР.
Раніше Володимир Путін вперше зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Владивостоці.
Зазначимо, що це перший в історії візит Кім Чен Ина в Росію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років