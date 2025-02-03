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CУСПІЛЬСТВО

Прем'єр-міністра Британії звинуватили у порушенні локдауну під час COVID-19

03 лютого 2025, 18:27
Прем'єр-міністра Британії звинуватили у порушенні локдауну під час COVID-19
Фото: Getty Images
У Лейбористській партії наголошують, що "усе було у межах правил".

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера звинуватили у порушенні правил карантину, коли до штаб-квартири лейбористів під час пандемії COVID-19 прийшла тренерка з постановки голосу.

 Про це повідомляє Sky News.

"Лейбористська партія заперечує, що прем'єр-міністр порушив правила карантину в грудні 2020 року, найнявши актрису і голосового коуча Леоні Меллінгер, щоб допомогти йому підготувати відповідь на угоду Бориса Джонсона по Brexit", – йдеться у матеріалі.

Двоє журналістів Sunday Times, Патрік Магуайр і Габріель Погрунд, заявили у своїй книзі "Get In", що пані Меллінгер консультувала Стармера щодо його стилю мовлення.

В уривках книги йдеться про те, що вона отримала статус "ключового працівника" і 24 грудня 2020 року відвідала штаб-квартиру Лейбористської партії, одягнувши маску на обличчя.

На той час Лондон і Південний Схід перебували під обмеженнями 4-го рівня, що означало, що домогосподарствам не дозволялося спілкуватися між собою, а люди повинні були працювати вдома

Політик Консервативної партії і колишній міністр Річард Холден написав Стармеру листа, в якому запитав, чи вважає він, що порушив закон.

Представник лейбористів відповів: "Правила були дотримані в усі часи".

У партії лейбористів зазначили, що політик працював у той час з невеликою командою, яка готувала його до відповіді на угоду Бориса Джонсона щодо Brexit, і все це знімала телекамера.

Холден звернувся до Стармера, чи призначить він тепер незалежного слідчого для з'ясування обставин справи.

Однак, на скільки відомо авторам матеріалу, розслідування не проводитиметься.

"Існує великий суспільний інтерес до вашої поведінки під час пандемії, і з цих викриттів стає зрозуміло, що ви не тільки ввели в оману громадськість, але й нехтували законом у той час, коли так багато людей йшли на такі важкі жертви заради просування вашої власної політичної кар'єри", – додав Холден.

COVID-19БританіяКір Стармер

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