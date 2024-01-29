Прем'єр-міністри України і Люксембургу обговорили конфіскацію російських активів
Премє'р-міністри України Денис Шмигаль і Люксембургу Люк Фріден провели онлайн-розмову.
Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, йшлося, зокрема, про питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро, а також посилення санкцій проти росії та замороження її активів.
"Люксембург тут робить вагомий внесок. Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України", - зауважив український прем'єр.
Очільники урядів також говорили про реалізацію спільних домовленостей, які досягнули під час зустрічі у Давосі Люк Фріден та Президент Володимир Зеленський.
"Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу. Люксембург підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде необхідно", - додав Шмигаль.