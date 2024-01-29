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Прем'єр-міністри України і Люксембургу обговорили конфіскацію російських активів

29 січня 2024, 20:55
Прем'єр-міністри України і Люксембургу обговорили конфіскацію російських активів
Фото: Укрінформ
Серед інших тем розмови - питання євроінтеграції України і підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Премє'р-міністри України Денис Шмигаль і Люксембургу Люк Фріден провели онлайн-розмову.

Про це в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, йшлося, зокрема, про питання євроінтеграції України та підтримки Ukraine Facility на 50 млрд євро, а також посилення санкцій проти росії та замороження її активів. 

"Люксембург тут робить вагомий внесок. Наголосив, що конфіскація цих активів може стати цінним ресурсом для відновлення України", - зауважив український прем'єр.

Очільники урядів також говорили про реалізацію спільних домовленостей, які досягнули під час зустрічі у Давосі Люк Фріден та Президент Володимир Зеленський.

"Отримав запевнення від колеги, що Люксембург і надалі надаватиме Україні всебічну допомогу. Люксембург підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде необхідно", - додав Шмигаль.

ЛюксембургШмигальвійна в Україніросія окупанти

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