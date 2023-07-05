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Прем'єри Польщі та Італії закликають до реальних гарантій безпеки для України – Reuters

05 липня 2023, 17:57
Прем'єри Польщі та Італії закликають до реальних гарантій безпеки для України – Reuters
Погляди двох країн щодо України збігаються.

Польща та Італія вважають, що Україна має отримати реальні гарантії безпеки.

Про це заявили прем'єр-міністри країн у середу напередодні саміту НАТО, повідомляє Reuters.

"Ми цілком згодні з Польщею щодо необхідності реальних гарантій безпеки для України, зокрема тому, що надання реальних гарантій безпеки Україні також є ключовою умовою для досягнення в майбутньому справедливого і міцного миру", – заявила очільниця італійського уряду Джорджія Мелоні під час візиту до Варшави.

Також вона підтвердила, що Італія продовжуватиме надавати всебічну підтримку Україні "стільки, скільки це необхідно", і сказала, що "це також стосується майбутнього саміту у Вільнюсі".

Зі свого боку прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що погляди двох країн щодо України збігаються.

ІталіяПольщавійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

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