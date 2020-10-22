Премію імені Сахарова "За свободу думки" присудили білоруській опозиції
Про це у Twitter повідомив голова Європарламенту Давид Сассолі, зазначає "Громадське".
"Для мене велика честь оголосити, що жінки й чоловіки демократичної опозиції Білорусі стали лауреатами премії Сахарова 2020 року. На їхньому боці те, що неможливо перемогти грубою силою, - правда. Не здавайтеся у своїй боротьбі. Ми на вашому боці", - написав Сассолі.
Зокрема, лавреатами премії стали: кандидатка у президенти Світлана Тихановська, нобелівська лавреатка Світлана Алексієвич, членкині Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало, а також Сергій Тіхановський, Олесь Біляцький, Сергій Дилевський, Степан Путило і Микола Статкевич.
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