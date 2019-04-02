CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська Вища школа економіки прорекламувала свій новий курс для постдоків (постдокторантів) фотографією трапезної з Українського католицького університету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Престижний російський ВНЗ прорекламував новий курс фотографією з їдальні УКУ
"Коли найближчий пристойний кампус розташований не в твоєму ВНЗ"
Фото: facebook.com/primachenkoonline
На неї звернув увагу засновник онлайн-курсів Prometeus Іван Примаченко. Він назвав те, що трапилося, "лагідною українізацією", інформує "Новое время".
Фотографію зі сторінки ВНЗ прибрали.
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04 02 2019 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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