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Престижний російський ВНЗ прорекламував новий курс фотографією з їдальні УКУ

"Коли найближчий пристойний кампус розташований не в твоєму ВНЗ"
Російська Вища школа економіки прорекламувала свій новий курс для постдоків (постдокторантів) фотографією трапезної з Українського католицького університету.
Престижний російський ВНЗ прорекламував новий курс фотографією з їдальні УКУ Фото: facebook.com/primachenkoonline

На неї звернув увагу засновник онлайн-курсів Prometeus Іван Примаченко. Він назвав те, що трапилося, "лагідною українізацією", інформує "Новое время".

Фотографію зі сторінки ВНЗ прибрали.

 

 
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04 02 2019 14:30
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