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Презентований iPhone 14 — що цікавого в новому девайсі від Apple

Кожен вихід нового електронного девайсу, у т.ч. засоби зв'язку, що передує очікуванням шанувальників конкретного бренду. Багато хто готовий заплатити будь-які гроші, щоб стати щасливим власником смартфона, ноутбука або планшета. Винятком не є презентація нового пристрою від світового виробника Apple.
Презентований iPhone 14 — що цікавого в новому девайсі від Apple Фото: з вільного доступу

Презентація та характеристики

На початку вересня цього року американський виробник електронного обладнання - Apple презентував новий стільниковий телефон iPhone версії 14. Глядачі побачили одночасно 4 проекти нового смартфона. Довгоочікувана новинка займе своє належне місце на полицях торгових центрів України вже найближчими місяцями. Вихід нової версії айфону можна хіба порівняти з появою в казино  нового релізу слот-машини. Проте запал клієнтів дещо зменшиться, коли вони дізнаються, що за останні кілька років ціна наведеного пристрою значно зросте.

Виходячи з неофіційних даних, студія з Кремнієвої долини пропонує покупцям одразу кілька новинок. Якщо говорити про проекти смартфонів, то серед айфонів вирізняються такі моделі:

  • iPhone 14;
  • 14 Plus;
  • 14 Pro;
  • 14 Pro Max.

Варіанту mini в компанії вирішили уникнути через низький попит на минулі моделі серед користувачів.

Вихід смартфонів додається презентацією навушників від Apple – AirPods Pro версії 2. Не виключається показ кількох типів смарт-годин Series 8, SE 2 та Watch Pro. Проте деякі закордонні ЗМІ, тематичні майданчики впевнені лише у презентації перших двох типів хронометрів. У показ останнього типу вони мало вірять. Також буде представлено на суд користувачів новий планшет iPad версії 10.2 цього року та кілька модифікацій ноутбуків Mac.

Характеристики лінійки айфонів версії 14

Основні характеристики релізу iPhone 14 виражені такими показниками:

  • дисплей – 6,1 дюйми;
  • роздільна здатність 2532x1170 пікселів;
  • частота оновлення екрана – не менше 60 герц;
  • ОЗП – 6,0 GB;
  • акумулятор – понад 3000 мАh;
  • операційна система - iOS варіант 14;
  • процесор - А15;
  • внутрішній накопичувач – 128/256/512 GB та 1 TB залежно про модель;
  • тип зв'язку – 4-5G та супутникова для екстрених дзвінків;
  • камера складається з трьох модулів, головний досягає об'єму 48 Мп.

Реліз Pro Max має дисплей 6,7˝, акумулятор понад 4000 мАh. Камери дозволяють вести відеозйомку якістю 4-8К.

Пристрої випускаються у наступному кольорі:

  • червоний;
  • білий;
  • чорний;
  • бірюзовий;
  • світло та темно-фіолетовий;
  • сірий;
  • золотистий.

Моделі зі Сполучених Штатів не наділені nano-sim картами.

Вартість смартфонів Apple в Україні

Складна економічна ситуація в країні не дозволяє навіть трохи здешевити новинки, як і прогнозувати можливу ціну. Однак, виходячи з інформації тих же зарубіжних видань, найдешевший смартфон наведеного покоління оцінюватиметься трохи вище за 35 000 гривень, а варіант Plus затягне майже на 40 тисяч. Версії зі значком Pro продаватимуться в межах 52000-58000 грн, відповідно.

 

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09 10 2022 14:52
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